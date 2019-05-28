إطلاق وقف لـ«سقيا الأمل» بـ18.6 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي الوقف المستقل الأول من نوعه، لدعم مبادرة سباق «سقيا الأمل»، وذلك استجابةً للتحدي الإنساني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحفيز المؤسسات والشركات على المساهمة في جهود إيصال المياه النظيفة لمن يعانون شحاً فيها في مناطق كثيرة حول العالم.

ويستهدف وقف «سقيا الأمل» الذي أطلقته المؤسسة كوقف مستقل جديد في دبي، ضمن قائمة أوقافها المبتكرة، وتصل استثماراته الإجمالية إلى 18.6 مليون درهم، رصد ريعه السنوي لتنفيذ مشاريع مستدامة لتوفير المياه في العديد من المناطق والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة، خاصة في الدول النامية والمناطق المنكوبة التي ضربتها الكوارث الطبيعية.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي علي المطوّع: «هدفنا من إطلاق وقف سقيا الأمل الجديد استدامة الأهداف النبيلة لهذه المبادرة بتخصيص وقف جديد، يعود ريعه السنوي لتوفير المياه النظيفة لـ600 ألف شخص حول العالم سنوياً، انطلاقاً من مفهوم الوقف للجميع الذي تتبناه المؤسسة، لتوسيع دائرة المستفيدين من الوقف، خصوصاً في عام التسامح، والمساهمة في تحقيق البند التاسع، ضمن وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الجاري، والهادف لتنمية العمل الخيري والإنساني سنوياً ليواكب النمو الاقتصادي الذي نحققه».

من جهته، قال الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سعيد العطر: «هذا الوقف المبتكر يتخطى مفهوم التبرعات الخيرية لمرة واحدة إلى توفير تمويل مستدام لمشاريع توفير المياه النظيفة إلى المناطق الأكثر احتياجاً في العالم، وهو ما ينسجم مع رسالة مبادرة (سقيا الأمل) في نشر الأمل بأساليب مبتكرة في المنطقة والعالم، وترسيخ ثقافة العطاء وتعــميم الخير، والتي تجسد بدورها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في صناعة الأمل، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات الأشد احتياجاً».