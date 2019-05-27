مجلس محمد بن زايد: مصانع الخلايا البشرية تدخل مرحلة التجارب السريرية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، محاضرة في مجلس سموّه بقصر البطين، تحت عنوان "مصانع الخلايا البشرية: الطب التجديدي وورشات الأعضاء البشرية في المستقبل"، ألقتها البروفيسورة، نينا تاندون المديرة التنفيذية وأحد مؤسسي شركة "إيبي بون".

وحضر المحاضرة سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي، و عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين واعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وفي بداية المحاضرة أكدت المديرة التنفيذية لشركة "إيبي بون"، أنه يمكن زراعة العظام من الخلايا الجذعية لمساعدة الأشخاص الذين بحاجة لإعادة بناء هياكلهم العظمية، لافتة إلى أن هذا الأمر يتم عن طريق مراحل عدة، تبدأ بإدخال عينة من النسيج الدهني للمريض، ثم الأشعة المقطعية الخاصة به (وهي عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد للعظم المراد صُنعه)، على أن يتم استخدام بروتين وكولاجين مُستخرج من عظام الحيوانات أو مواد أخرى مُصنّعة، لتنضج الخلايا بعد مرور 3 أسابيع وتصبح نموذجاً للعظم الذي يصير جاهزًا لزراعته.

وابتكرت نينا تاندون، تقنية لإنماء العظام البشرية خارج جسم الإنسان تجنياً للآلام التي قد يعانيها المريض إثر زراعة العظام، وكان ذلك بعد أن شهدت الآلام التي قاساها خطيبها إثر خضوعه لعملية ترقيع إحدى عظام فخذه جراحياً.

وقالت تاندون :"تجرى هذه العملية عن طريق استخراج خلايا جذعية من المريض، ومن ثم إنماء العظم الجديد ضمن سقالة ذات تصميم خاص دون أي حاجة للأدوية المثبطة للمناعة، لأن الجسم سيتعرف إلى العظام ولن يهاجمها نتيجة احتوائها على الحمض النووي نفسه".

وأضافت :"خلال عملية الزراعة التقليدية يتم نقل عظمة من مكان في الجسم لآخر، مما قد ينتج عنه مشاكل أخرى، وذلك لعدم وجود عظم زائد أو بلا أهمية في الجسم، ولكن في الطريقة الجديدة هذا الأمر لا يحدث، لأننا لا نأخذ عظام من الجسم".

وكشفت المديرة التنفيذية لشركة "إيبي بون" - التي باتت أحد أهم شركات التكنولوجيا الحيوية في العالم (تتخذ من بروكلين الأمريكية مقراً لها)- عن حصول مختبرها قبل 10 أيام، على الموافقات اللازمة لبدء التجارب السريرية على الإنسان، منوهة إلى أنها بالفعل بدأت تصلها رسائل من عشرات الراغبين في الخضوع لتلك التجارب، بعد التأكد من أمن وفعالية تلك التجارب وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها من تطبيقها على 30 خنزيراً و200 فأراً، والتي انتهت إلى إنتاج خلايا وأنسجة لا يمكن تفريقها عن الموجودة فعلياً بجسم الإنسان.

وأوضحت أنهم بدأوا بتصنيع عظام فوق العنق، بينما تظل عملية تصنيع عظام أكبر حجمًا، نظريًا صالحة للتطبيق، لكنهم في الوقت الحالي – بحسب تاندون - مقيدين بعدم توافر مواد مناسبة لتصنيع عظام أكبر في الحجم وأكثر قوة.

كما كشفت تاندون عن أنها تعكف حالياً في مخبرها على إجراء أبحاث وتجارب لإنتاج "قلباً اصطناعياً"، معربة عن أملها أن تخرج نتائج تلك الأبحاث إلى النور قريباً.