إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص أقصر من الحكومي

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الاثنين الثالث من يونيو المقبل (29 رمضان الجاري) وحتى الخميس السادس من الشهر نفسه (3 شوال 1440) ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وايام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.