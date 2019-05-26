تعرف الى.. أصغر مولودة في الدولة ولدت بوزن 490 غرام

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة





أنقذ فريق طبي متخصص في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين طفلة مواطنة تدعى (موزة) ولدت في الأسبوع 22 وبوزن 490 غرام وبطول 28 سنتيميتراً عند الولادة، حيث عانت منذ ولادتها من عدم اكتمال نمو رئتيها وأمعائها، وأصيبت باعتلال في شبكية العين وانسداد في شرايين القلب، وتعتبر حالتها من الحالات النادرة من جهة موعد الولادة والوزن.

وقال استشاري الأطفال حديثي الولادة، والمشرف على عملية الولادة، الدكتور عصام الدين بابكر سعد، إن حالة (موزة) من الحالات نادرة جداً على مستوى الدولة والعالم، مقارنة مع وزنها عند الولادة بـ 490 غرام، فيما يكون الوزن المثالي للمولودة بعد اكتمال مدة الحمل يزيد عن 2500 غرام.

وأوضح أن (موزة) تم وضعها فور عملية الولادة في وحدة الخدج داخل الحضانة على جهاز تنفس اصطناعي وتم تغذيتها عن طريق قسطرة وريدية من السرة وتم اعطائها الأدوية اللازمة لعلاجها وتركيب أنبوب للمعدة من خلال الفم لإعطائها حليب الأم.

وأضاف أنه خلال فترة العلاج عانت (موزة) من اعتلال في الشبكية وتم إخضاعها لعملية الليزر، كما عانت من انسداد في شرايين القلب وتم علاجها من خلال فتحة بين شرايين القلب عن طريق الأدوية بنجاح.

وذكر أن الأطباء قاموا بوضعها تحت المراقبة المركزة وتمت رعايتها على مدار الساعة من قبل فريق طبي متخصص وقد حصلت على رعاية طبية متكاملة شملت مساعدتها على التنفس والأكل نتيجة لعدم اكتمال رئتيها وأمعائها إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى التي يواجهها الأطفال الخدج كما تضمن الإشراف السريري لها تدخل طاقم متعدد التخصصات من الأطباء المتخصصون في حديثي الولادة وأطباء العيون وجراحون وطبيب قلب ومعالج فيزيائي وصيادلة متخصصون في حديثي الولادة.

وأشار إلى أن الطفلة أمضت 140 يوما داخل وحدة العناية المركزة للخدج وخرجت بصحة جيدة، وتابع أن جهود الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية في المستشفى إلى جانب وحدة العناية المركزة بالأطفال الخدج المتطورة ساهمت في إنقاذ المولودة حيث أن نسبة حدوث الولادة على عمر 22 أسبوعاً من الحمل عالمياً تقع بين كل ألفي حالة ولادة، وأن نسبة استمرار حياة المولود على هذا العمر دون مشاكل صحية أو إعاقة لا تتجاوز 10%.

وأضاف أن المولودة حظيت باهتمام ومتابعة ورعاية بشكل مستمر تكللت بالنجاح، وقد غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، ووصل وزنها عند خروجها من المستشفى إلى 2950 غرام.

