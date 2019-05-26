«إكسبو 2020 دبي» يعلن استراتيجية برنامج التوطين

المصدر: دبي - وام

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن استراتيجية برنامج التوطين، التي تهدف إلى استقطاب المزيد من المواطنين للمشاركة في مسيرته للترحيب بالعالم، وليكونوا جزءاً من إرثه المرتقب. ويسعى البرنامج إلى جذب مرشحين إماراتيين من جميع الأعمار والمهارات المهنية، لاستقبال أكثر من 200 مشارك، من ضمنهم 192 دولة، فضلاً عن ملايين الزوار في أضخم حدث يتم تنظيمه على الإطلاق في العالم العربي.

جرى تصميم برنامج التوطين في «إكسبو 2020»، لضمان أن يؤدي مواطنو دولة الإمارات دوراً رئيساً في إقامة حدث استثنائي، مع بناء إرث طويل الأمد، حيث تقدم استراتيجية التوطين، من خلال برامجها الأساسية، أدواراً متنوعة وخبرات مهنية لا تقدر بثمن لمواطني دولة الإمارات، بالإضافة إلى إعداد كوادر إماراتية قادرة على إنجاز مشروعات مستقبلية على مستوى «إكسبو»، بهدف تعزز آفاق النمو الاقتصادي، والإسهام في مسيرة تقدم البلاد.

وتتضمن الاستراتيجية تعيين 350 مواطناً شاباً في برنامج «إكسبو أكاديمي» الذي سيعلن عن تفاصيله لاحقاً، إلى جانب توفير أكثر من 400 فرصة للمواطنين الموظفين في القطاع الحكومي وشركاء «إكسبو» الرسميين، من خلال برنامج الإعارة والانتداب، فضلاً عن فرص لتدريب 300 مواطن حتى وقت الحدث الدولي، من خلال برنامج التدريب المهني، وأيضاً إتاحة فرص تأهيل أصحاب الهمم، للالتحاق بسوق العمل مع احتمالية توظيفهم.

وقالت رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين إدارة الموارد البشرية والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، فاطمة اللوغاني، إن شباب دولة الإمارات عليهم مسؤولية وطنية لإنجاز إكسبو دولي استثنائي، ونقله إلى مستوى عالمي جديد، مشيرة إلى أن استراتيجية التوطين تعمل على نقل المعرفة لأبناء الدولة، واستقطاب الكفاءات، وبناء المزيد من الكفاءات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضافت: «(إكسبو 2020 دبي) فرصة فريدة من نوعها قد لا تتكرر، وهذا الحدث الضخم نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التطور والازدهار، ويجب علينا أن نكون جزءاً من إنجازاته، وأن نسهم في رد جزء من أفضال بلدنا الحبيب، حيث يعمل على إنجاز هذا المشروع الوطني فريق إماراتي عالي الأداء، جنباً إلى جنب مع خبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم، لإنجاز إكسبو دولي بنكهة إماراتية عريقة».

ودعت اللوغاني جميع الإماراتيين، من خلال برنامج التوطين في إكسبو، للاستفادة من فرص العمل في جميع إداراته، والمشاركة في تدشين مرحلة نمو وتطور جديدة تعود بالنفع على دولتنا والعالم العربي، الذي يستضيف لأول مرة هذا الحدث الدولي الضخم، والإسهام في تعزيز المهارات لتطوير اقتصاد المستقبل.

ويعمل «إكسبو 2020 دبي» على ضمان مشاركة المواطنين بدور فعال في النمو الاقتصادي المتواصل لدولة الإمارات، عبر إتاحة الفرص لهم للإسهام الفعال والتقدم الوظيفي.

ويسعى «إكسبو 2020 دبي» إلى جمع العالم تحت مظلة واحدة، في حدث تاريخي تسوده روح التفاؤل والإيجابية، وقيم الانفتاح والتنوع والسعادة والتسامح، بغية ترك أثر إيجابي على العالم الذي نعيش فيه، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.