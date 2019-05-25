"صحّة" تقدم التطعيمات المجانية لــ 10899 شخصاً من الراغبين في أداء العمرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بالتعاون مع دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، التطعيمات المجانية لنحو10899 شخصاً في الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى 19 مايو الجاري، من الراغبين في أداء شعيرة العمرة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2019.

وخصصت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة "صحة" 30 مركزاً صحياً في مدينة أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة لتقديم التطعيمات اللازمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان الحالي.

وأكدت الدكتوره كوثر سالم العامري اخصائيه طب أسرة، في مركز الروضه الصحي احد المراكز التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" أهمية أخذ تطعيمات العمرة، لدورها في الحفاظ على صحة المعتمرين، وهو الحل الأمثل لوقايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية خاصه أولائك الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري أو نقص المناعة وأمراض القلب وأمراض الرئة مثل الربو، وأمراض الكبد، والكلى.

وقالت إن تطعيمات العمرة تتضمن : لقاح المكورات السحائية للوقاية من التهاب السحايا، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية "النيوموكوكال" للوقاية من أمراض الالتهاب الرئوي للأفراد ممن أعمارههم 65 عاماً فما فوق، والذين يعانون الأمراض المزمنة مثل السكري أو نقص المناعة وأمراض القلب وأمراض الرئة مثل الربو، وأمراض الكبد، والكلى.

وأضافت أن على كبار المواطنين ممن يبلغون 65 عاماً، والذين يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف في المناعة، والنساء الحوامل، والأطفال دون 12 عاماً يجب عليهم مراجعة الطبيب المعالج واستشارته للاطمئنان على حالتهم الصحية قبل التوجه للأراضي المقدسة لأداء العمرة.