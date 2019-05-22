المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

غاز

طلبت إحدى شركات الغاز، من سكان بناية في أبوظبي، رسوم اشتراك بقيمة 450 درهماً، إضافة إلى 550 درهماً كتأمين، الأمر الذي وجده السكان مبالغاً فيه، متسائلين عن آلية تقدير هذه الرسوم، التي تتفاوت قيمتها بين شركة وأخرى.

مواقف

حصل قارئ في أبوظبي على مخالفة مواقف بقيمة 100 درهم، لعدم تمديد تذكرة الوقوف، موضحاً أن معاينة مركبته من قبل المفتش تمت بعد 10 ثوانٍ فقط من انتهاء وقت التذكرة، وكان يستحق مساحة من الوقت.

تأجيل

طلب مسؤولو أحد أندية دوري المحترفين من لاعبه الأجنبي تأجيل فكرة رحيله عن النادي للموسم بعد القادم، خوفاً من ثورة الجماهير، الغاضبة من نتائج الفريق هذا الموسم، إذ خرج خالي الوفاض من البطولات التي شارك فيها.

إزعاج

أعرب قراء يسكنون بالقرب من شارع الشيخ خليفة بإمارة عجمان، عن استيائهم من الغبار والصوت المزعج اللذين تتسبب فيهما أعمال الشركات الإنشائية بإحدى البنايات الواقعة في الشارع، مشيرين إلى أن الأعمال في هذه البناية لم تتوقف منذ سنوات.

إشعارات

اشتكى أصحاب مركبات وسائقون من عدم تلقيهم إشعارات بالمخالفات المرورية التي تسجل بحقهم، رغم اعتيادهم تلقي تلك الإشعارات لفترة طويلة، لافتين إلى أن الإشعارات تتيح لهم فرص الاعتراض على المخالفات في الوقت المناسب.

مياه

أفاد سائقون في عجمان بأن خللاً في أنظمة رش المياه للمناطق الخضراء، في الجزيرة الوسطية لطريق الاتحاد باتجاه دوار الزوراء، يتسبب في تعرض مركباتهم للاتساخ، فضلاً عن تشكل برك من المياه في الطريق العام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com