المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عرض

قال قارئ إن شركة «دو» لم تطبق حتى الآن عرضها الذي أعلنته في فبراير الماضي، الخاص بمضاعفة سرعات الإنترنت لعملاء خدمات الاتصال المنزلي الثلاثية (إنترنت، هاتف ثابت، تلفزيون)، الحاليين والجدد بشكل دائم ومجاني دون أي رسوم إضافية، متسائلاً عن السبب.

طريق

لاحظ مستخدمون لطريق النعيمية، الرابط بين الشارقة وعجمان، قيام دورية الشرطة بغلق أحد المداخل المؤدية من عجمان إلى الشارقة بشكل مفاجئ، خصوصاً في ساعات الذروة صباحاً، ما يتسبب في تكدس السيارات.

تنظيف

اشتكى قارئ من قيام عامل تنظيف للأسماك، في سوق السمك برأس الخيمة، بتنظيف الأسماك التي اشتراها بطريقة خاطئة، ما تسبب في خلط مرارتها والتسبب في فسادها، مطالباً الجهات المختصة بتدريب العاملين في قسم التنظيف، لضمان حصول المستهلك على أسماك نظيفة وصالحة للأكل.

روضة

اشتكى ذوو طلبة، في مرحلة رياض الأطفال بمدارس حكومية وخاصة، من طول العام الدراسي لأبنائهم، واستمراره خلال شهر رمضان، وامتداده لآخر شهر يونيو المقبل.

سرقة

نظرت محكمة الجنايات في دبي قضية سرقة كابلات كهربائية، من إحدى الشركات قيمتها 50 ألف درهم، بعد تمكن لصوص من التسلل بسهولة إلى مقر تلك الشركة، وكسر القفل الموجود على الباب، وسرقة الكابلات، مستفيدين من عدم وجود حراسة.

مشادة

دخل مدرب أجنبي في مشادة مع أحد الصحافيين، بعد أن سأله عن ترشيحاته لأفضل مدرب في الدوري هذا الموسم، معتبراً هذا السؤال بمثابة إهانة بحق المدربين العاملين بالدوري، إذ يجب ألا يقيّم عملهم زميل لهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com