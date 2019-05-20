رسائل محمد بن زايد لـ«المواليد الجدد» مستمرة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استمرار تنفيذ مبادرة «أمنتك بلادك»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العام الماضي، لتهنئة المواليد الجدد من مواطني الدولة، موضحة أن المبادرة ستتواصل على مدار السنوات المقبلة، ولن تكون مقتصرة على عام 2018 (عام زايد).

وتشمل المبادرة، التي أطلقت بداية يناير العام الماضي، توزيع تذكار على المواليد الجدد من أبناء دولة الإمارات، مرفق برسالة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهنئ فيها الوالدين ويرحب بقدوم المولود، فيما تتضمن الرسالة قيم المواطنة التي تحث على محبة الوطن والإخلاص له، والمحافظة على القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين، والحرص على التمسك بنهجه في حب الخير.

وأفاد رئيس قسم الجنسية والأحوال الشخصية في الهيئة، المقدم حارب يوسف المهيري، بأن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستهدف غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لترابه في نفوس أبنائه المواطنين، فضلاً عن ترسيخ التلاحم وعمق الوفاء والمحبة بين قيادة تضع سعادة شعبها في مقدّمة أولوياتها.

وأكد المهيري أن الهيئة عكفت منذ إطلاق المبادرة على توزيع التذكارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، تأكيداً على خصوصية العلاقة بين القيادة وشعبها، وتعبيراً عن مشاركتها لهم أفراحهم وسعيها الدؤوب لإسعادهم.

ولفت إلى أن التذكار عبارة عن صندوق يحتوي رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمواليد الجدد من المواطنين، سواء داخل الدولة أو خارجها، وميدالية تحمل صورة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحاً أن هذه الهدية التذكارية تعكس النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن، وتقدم للمواليد المواطنين من حاملي خلاصة القيد بعد الانتهاء من إجراءات استخراج جواز السفر.

وأكد أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تضمنها التذكار للمواليد الجدد، ستكون نبراساً يضيء للأجيال المقبلة الطريق، ويقودهم للقيم النبيلة، ويحميهم من كل ما يسوؤهم. وستشكل الرسالة لهم رابطاً حياً بينهم وبين قادتهم يذكرهم دائماً بأنهم أبناء وطن الخير وزرع طيب نبت في أرض طيبة.

نص رسالة ولي عهد أبوظبي

ولدي الغالي:

يسرني أن أكون من أوائل المباركين بقدومك في كنف أسرتك الحبيبة، وأنت تبصر النور في رحاب وطنك الغالي، دولة الإمارات، الذي سيقدم لك كل أشكال الاحتضان والدعم والمحبة، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا اليوم بداية طريق مليء بالسعادة والأمل، معبّد بالعلم والطموح، وحافل بالعمل والإنجازات.

ثق أنك أمل المستقبل، وأنك قادر على أن تصنع مستقبلك ومستقبل أمتك ووطنك بيدك، متمسكاً بهويتك الأصيلة، وقيمك النبيلة، وقبل كل شيء.. فإن الأمانة التي تحملها هي أمانة تجاه نفسك. إن المسؤولية الملقاة على عاتقك كبيرة لتحقيق أحلامك، والجد في عملك، وتثقيف ذاتك، والتعلم من والديك اللذين لا همّ لهما سوى رعايتك وتربيتك ومحبتك، لأنك قرة أعينهما.

أدعو الله تعالى أن تكون سنون عمرك ولحظات حياتك مليئة بالسعادة والهناء، وأن يبقيك عوناً وسنداً لأهلك، وذخراً وفخراً لوطنك.

مع أطيب أمنياتي وخالص تحياتي

محمد بن زايد آل نهيان