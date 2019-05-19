93 % نسبة التبني الذكي لخدمات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول نسبة التبني الذكي لخدماتها إلى 93%، حتى نهاية الربع الأول من 2019، حيث توفر الهيئة جميع خدماتها على مدار الساعة، عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نحرص على توفير خدمات الهيئة على مدار الساعة، بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام، عبر العديد من القنوات والمنصات الإلكترونية والذكية، ونسعى في الهيئة إلى تعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين والمجتمع بشكل عام، وتأكيد رسالة الهيئة أنها جزء من حياة كل فرد وكل أسرة في المجتمع، تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم وتحقيق سعادتهم، انسجاماً مع رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأكد أن الهيئة تلتزم بتوفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي، لضمان ظروف مريحة لجميع سكان الإمارة، تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم وهم في راحة بال، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمياه على مدار الساعة. وأشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، المهندس مروان بن حيدر، إلى أن جميع خدمات الهيئة متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.dewa.gov.ae، والتطبيق الذكي، إضافة إلى «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتوافر على مدار الساعة عبر تطبيق الهيئة الذكي، وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات.

ويتميز «رماس» بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوافرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق، للإسهام في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن «رمّاس» أجاب على أكثر من مليوني طلب واستفسار من خلال القنوات المختلفة، منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017.

«رماس» قادر على استيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم