572 ألف معاملة أنجزت عبر القنوات الذكية لـ «الطرق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، خلال تدشينه الكاونتر الذكي «I-Counter» بخمس لغات، أن مؤشرات أداء أجهزة الخدمة الذاتية الذكية، سجلت ارتفاعاً في عدد المعاملات المنجزة في عام 2018 بنسبة 324% مقارنة بعام 2017، فيما سجلت المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية التي تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال، نمواً بنسبة 111% وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2018، حيث ارتفع عددها من قرابة 271 ألف معاملة في 2016 إلى 572 ألفاً في 2018.

ويقدر عدد المعاملات المنجزة يومياً بـ2000 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم توصيلها عبر شركة التوصيل المعتمدة لدى الهيئة خلال اليوم الواحد 1940 معاملة، بنسبة التزام بلغت 99%.

وتعرف الطاير إلى الخطة المستقبلية لنشر الكاونتر الذكي «I-Counter»، حيث تم توفير أربعة أجهزة في مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وثلاثة أجهزة في مركز إسعاد المتعاملين في ديرة، وثلاثة أجهزة في فيري دبي، ومثلها في الحافلة الذكية، وسيتم في المستقبل توفير الأجهزة في أكثر من 700 مركبة أجرة، وكذلك في مراكز إسعاد المتعاملين في البرشاء والطوار، وعدد من مراكز مزودي خدمات الهيئة، وكذلك في بعض المواقع والمراكز التجارية وغيرها. واستمع الطاير إلى شرح عن مؤشرات أداء أجهزة الخدمة الذاتية، حيث ارتفع عدد المعاملات المنجزة عبر الجهاز من 69 ألفاً و811 معاملة في 2017، إلى 296 ألف معاملة في 2018، بنسبة نمو بلغت 324%، واستحوذت خدمات ترخيص المركبات على نسبة 53% من إجمالي المعاملات المنجزة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، تلتها خدمات ترخيص السائقين بنسبة 21%، وتوزعت النسب المتبقية على خدمات الدفع والاستعلام عن المخالفات، وخدمة البطاقة الموسمية، وخدمات التحصيل، وإصدار الشهادات، وكذلك عن المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية التي تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال 800900.

«I-Counter» مركز خدمة متكامل

يُعد الكاونتر الذكي «I-Counter» بمثابة مركز خدمة متكامل ذكي مصغر، يمكن نقله لأي موقع، ويتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم ذاتياً على مدار الساعة، حيث يمكن من خلال الجهاز إتمام جميع المعاملات التي تتم من خلال جهاز الخدمة الذاتية «كيوسك»، باستثناء الدفع النقدي، وطباعة المعاملة.