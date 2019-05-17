الشرطة المجتمعية ترسّخ قيم التسامح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي ملتقى الشرطة المجتمعية للتسامح 2019، في مركز الخدمة المجتمعية بالشامخة، وذلك ضمن جهودها في ترسيخ قيم التسامح والمحبة في المجتمع. وتمّ خلال الافتتاح عرض فيديو عن مبادرات وفعاليات عام التسامح 2019، ومقاطع لأقوال مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عن التعايش السلمي والتآلف المجتمعي. واشتملت فعاليات الملتقى على قرية تراثية إماراتية، تضم أجنحة بالتعاون مع 23 جهة، ومعرض لمنتوجات الأسر اليدوية الإبداعية، إلى جانب مباريات رياضية، وحوارات تثقيفية ومحاضرات عن التسامح. وأكد مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، العميد أحمد سيف المهيري، أن مفردات المحبة والسلام والتسامح والتعايش شكلت مكونات رئيسة في نهج التعددية الثقافية للدولة، وتعتز بأنها نجحت في احتضان أكثر من 200 جنسية لتنعم بالحياة الكريمة.