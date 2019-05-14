أفلام توعية لحماية المنازل من الحرائق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني وإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية سلسلة أفلام توعية قصيرة في مجالات تعزيز الحماية والوقاية من الحرائق، خصوصاً في البيوت والمنازل، ضمن حملة «رمضان آمن».

وتتضمن الأفلام رسائل توعية مصورة في مجالات الوقاية من حرائق المنازل، وسبل الوقاية في المطابخ المنزلية، واشتراطات السلامة في الخيم، والإسعافات الأولية من الإصابات بالحرائق بالتعاون مع الإسعاف الوطني، وأخرى تتعلق بأنواع الطفايات واستخداماتها.

وقال مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، العقيد محمد عبدالله التكاوي، إن الهدف الرئيس للحملة تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتكثيف جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

فيما أفاد مدير إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، المقدم فواز علي عبدالله، بأن الإدارة تعمل على نشر رسائل الحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة بالتنسيق مع وسائل الإعلام، مؤكداً الحرص على تنويع واثراء المحتوى الإعلامي لإعطاء زخم حقيقي للحملات بما يسهم في نشر الرسائل بصورة واسعة ولجميع المستهدفين.