شرطة رأس الخيمة تستكمل إجراءات تنفيذ «المراقبة الإلكترونية»

المصدر: رأس الخيمة ـــ الإمارات اليوم

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن شرطة الإمارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بدأت عملياً تنفيذ توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ببدء استكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، كأول قيادة شرطية على مستوى الدولة.

وقال إن مشروع المراقبة الإلكترونية الشرطية يسهم في استدامة عمليات وخدمات الشرطة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الوطنية لشرطة رأس الخيمة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز منظومة الأمن والعدالة، وتعزيز سعادة وجودة حياة المجتمع وأمنه واستقراره.

وأكد النعيمي أن الجهات التنفيذية المختصة في شرطة رأس الخيمة جاهزة تماماً من ناحية البنية التحتية، المتمثلة في غرف العمليات المتطورة والأجهزة التقنية الحديثة والكادر البشري المؤهل، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية»، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الشأن.

وقال إنه سيتم التواصل مع كل شرائح وأفراد المجتمع من خلال كل وسائل الإعلام، للإفصاح والإعلان عن تفاصيل تطبيق المشروع أولاً بأول، والرد على أي استفسارات بشأن آلية تطبيق المشروع.

وفي إطار التنفيذ العملي للمشروع، استقبل نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله الحديدي، وفداً من وزارة الداخلية، برئاسة مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، العقيد دكتور عبدالعزيز الشامسي، بهدف استكمال تفعيل وتنفيذ التطبيق العملي لمنظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية.

وتمت خلال اللقاء مناقشة اختصاصات منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، وآلية التطبيق والتنفيذ والمتابعة، وتوضيح آلية عمل المنظومة وإجراءاتها بشكل كامل، والخطط الكفيلة بالتنفيذ.

وتعتبر منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية منظومة وطنية متكاملة، تُعنى بتنفيذ العقوبات ذات الأثر المجتمعي، وتعمل من خلال ربط بيانات الفئات المستهدفة بكل قطاعات الدولة، ويتمثل دور الشرطة هنا في تنفيذها بوسائل إلكترونية حديثة ذكية ومبتكرة وغير تقليدية، وتتميز بالخصوصية والأمان، ومن أهم النتائج البناءة المترتبة عليها حماية ووقاية المجتمع من الجريمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان من خلال العمل بكفاءة وفاعلية، لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.

• علي عبدالله النعيمي: «مشروع المراقبة الإلكترونية يسهم في استدامة عمليات وخدمات الشرطة».