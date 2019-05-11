المصدر: الامارات اليوم - دبي

طوارئ

اشتكى مراجعون لقسم الطوارئ في مستشفى القاسمي في الشارقة، اضطرار المرضى إلى الانتظار فترات تصل إلى الساعة، قبل تمكنهم من رؤية الطبيب.

قرض

حصل متعامل مع بنك دبي التجاري على رد بخصوص طلب قرض سكني بعد أربعة أشهر من تقديم الطلب، ولم يتجاوب البنك مع شكواه تأخر الرد، ومطالبته بإعادة رسوم تقديم الطلب البالغة 1500 درهم، لعدم حصوله على الخدمة بطريقة صحيحة.

تسوّق

ابتكر مركز تخفيضات في إمارة الفجيرة طريقة جديدة لجذب الزبائن، بعمل جلسات خارجية للرجال، مع خدمة تقديم الماء والقهوة، حتى يمكن للمتسوقات الشراء براحة، ولتقليل الازدحام.

معلمة

اشتكت ولية أمر على معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة خاصة بإحدى المناطق الشمالية، لقيامها بضرب ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات، بحجة أن الطفلة نظرت إليها بطريقة عصبية وخالية من الاحترام!

إعلانات

دعا قرّاء أصحاب المباني والشركات العقارية إلى منع دخول موزعي الإعلانات الورقية إلى المباني، للحد من ظاهرة تكدس الإعلانات على أبواب الشقق، خصوصاً أن تراكمها لفترات طويلة قد يعطي إشارة للصوص إلى عدم وجود السكان.

نفايات

لاحظ سكان في مناطق عدة، انتشار ظاهرة التنقيب في القمامة من أشخاص من جنسيات آسيوية، وقيامهم بتفريغ الحاويات في الشارع، ما يترتب عليه انتشار القمامة والحشرات في محيط مناطق الحاويات.

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