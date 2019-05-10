«كهرباء الشارقة» توزّع المير الرمضاني على 334 أسرة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

وزّعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ميراً رمضانياً على 334 أسرة، بقيمة 100 ألف درهم، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك التزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم المساعدة والدعم لفئات المجتمع المختلفة، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والدينية.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن فريق الرحمة يطلق العديد من المبادرات لمساعدة الأسر المتعفّفة والمحتاجين، والوصول إليهم ومساعدتهم.

وأكد أن توزيع المير الرمضاني يعد تجسيداً لقيم اجتماعية غرسها مؤسّس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وإطلاق المبادرات الإنسانية، وتضافر الجهود لمساعدة الأسر المتعفّفة والمحتاجين.