500 درهم مخالفة الوقوف بشكل عشوائي أمام المساجد

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

يعتبر الوقوف العشوائي لمركبات المصلين أمام المساجد، خصوصاً في صلاة التراويح، مخالفا ومعرقلا لحركة السير وقد يخالف صاحب السيارة عليه، إذ إن قانون إدارات المرور في الدولة ينص على تحرير مخالفة بحق المخالفين الذين يعرقلون حركة السير ويقفون خلف المركبات غرامة 500 درهم، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي (المادة 60).

وكانت قد حذرت إدارات المرور في الدولة جميع السائقين من الوقوف بشكل عشوائي وعرقلة حركة السير حتى لا يتعرضوا للمخالفة، حيث إن المادة 60 من قانون السير والمرور تشير الى أن مخالفة الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها، هي الغرامة بـ500 درهم.

كما حظر القانون في المادة 62 إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، وغرامته 500 درهم، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة 500 درهم، ووقوف المركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها 500 درهم وأربع نقاط، حسب نص المادة 61 من قانون السير.