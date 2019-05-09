محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني مع حكام الإمارات بمناسبة شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني والتبريكات مع إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بموفور الصحة والعافية والسعادة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في «قصر الوطن» في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل سموهما - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية - كلاً من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، يرافقهم عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ووفداً من وزارة الخارجية، حيث تبادلوا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنين لبلدانهم وشعوبهم كل خير وتقدم وازدهار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديرهما لدور أعضاء السلك الدبلوماسي في تقوية أواصر علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، متمنين لهذه العلاقات مزيداً من التطور والنماء في ظل الحرص المشترك على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين الجميع.

من جانبهم، عبر أعضاء السلك الدبلوماسي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها وتقديمها التسهيلات المختلفة، بما يعزز القيام بأعمالهم ومهامهم في تقوية العلاقات بين بلدانهم ودولة الإمارات.

وتبادل أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات والحضور التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، ويحفظه عزيزاً قوياً منيعاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وثمن سموهم توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في أن يكون هذا العام «عام التسامح» الذي يرسخ قيم التعاون والتآلف والمحبة والخير المتأصلة لدى شعب الإمارات، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخذت حيزاً كبيراً ومكانة مهمة في رؤيته وفكره.

واستحضر سموهم خلال أحاديثهم الودية دور المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل بناء الإنسان وتوفير السبل كافة لدعمه ورعايته وتمكينه وإسعاده قاعدة أساسية لترسيخ أركان دولة الاتحاد وصون مكتسباتها. وتسير على نهجه قيادتها الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

كما وجه سموهم التهنئة - بمناسبة الشهر الفضيل - إلى حماة الوطن أبطال قواتنا المسلحة في ميادين العز والواجب، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ويبارك جهودهم ومواقفهم المشرفة، مؤكدين أن وطننا سيظل وفياً لتضحيات أبنائه الشهداء الأبرار، وما قدموه من مواقف، لتبقى دولة الإمارات عزيزة شامخة ورايتها خفاقة.