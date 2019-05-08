المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

غسيل

شكا عدد من زوار سيتي سنتر عجمان ممارسات العاملين السلبية، الذين يقومون بغسيل السيارات، إذ يقومون بالتنافس في استقطاب سائقي المركبات المتسخة، من خلال حجز المواقف لهم، وتشتيت أنظار أصحاب السيارات النظيفة.

رسوم

أجبر مصرف أبوظبي الإسلامي عميلة مواطنة لديه على دفع مبلغ يتجاوز 300 درهم، من أجل بطاقة فيزا لم تقم باستخدامها، مشيرةً إلى أن أحد مندوبي المصرف ألحَّ عليها لفتح بطاقة فيزا، مبيناً لها أنه لا رسوم مفروضة عليها، إلا أنها تخوفت من استخدامها وتركتها، لتتفاجأ بغرامات مالية مستحقة عليها من قبل المصرف.

وهم

أوهم محل تجاري خاص بالتخفيضات في الفجيرة زبائنه بعروض خاصة بشهر رمضان المبارك، إلا أن المواد الغذائية المعروضة تنتهي صلاحيتها بعد أسبوع من شرائها، دون إعلامهم بذلك.

تخفيضات

طالب مستهلكون مراكز التسوق، التي تقوم بعمل تخفيضات، بضرورة تكثيف طاقم العمل لبطء عمليات الحساب وحمل المشتريات، ما يتسبب بتكدس المستهلكين في طوابير، وبالتالي التأخر في عملية الدفع.

علاج

شكا مراجعون، لأحد المستشفيات الخاصة بعجمان، طول انتظارهم للدواء والمعالجة، إذ يصل أحياناً إلى أكثر من ساعة، رغم أخذهم موافقة التأمين المسبقة.

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