خدمة ذكية لمنح تصاريح أنشطة الغذاء في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي إطلاق خدمتَي «التصاريح الذكية لسلامة الأغذية» و«التفتيش الذاتي» ضمن منصة «فود ووتش»، التي تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية وتحسين تجربة العملاء، مشيرة إلى أن خدمة «التصاريح الذكية» ستقلل الزمن المستغرق للحصول على بعض التصاريح، مثل تصاريح إقامة نشاط غذائي في الفعاليات، وتصريح مركبة بيع أغذية، وتصريح تموين مقصف مدرسي من 50 ساعة عمل إلى خمس دقائق.

وأكدت، في بيان صحافي، أمس، أن «خدمة التفتيش الذاتي» تعتبر أداة تدقيق رقمية تساعد المعنيين بالمؤسسات الغذائية على إجراء التدقيق اليومي لمختلف العمليات التي تتم بهذه المؤسسات، لافتة إلى أن التفتيش الذاتي يعد من الأدوات المهمة للإدارة المُثلى لسلامة الأغذية، إذ يؤدي إلى توفير الوقت ومراقبة العمليات بدقة وفعالية متناهية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية، خالد شريف العوضي، إن «منصة (فود ووتش) هي منصة فريدة من نوعها، تتيح تحميل كمية هائلة من البيانات، التي تعزز كل عمليات سلامة الأغذية في دبي، وتكون نموذجاً لإنشاء (بلوك تشين) خاص، بكل ما يتعلق بسلامة الغذاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

«التفتيش الذاتي» أداة تدقيق رقمية تساعد المعنيين بالمؤسسات الغذائية على إجراء التدقيق اليومي.