انطلاق الاستعدادات لـ «جائزة دبي للقرآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت وحدة الإعلام بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اجتماعاً للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق الدورة الـ23 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم، إحدى فعاليات الجائزة.

وقال عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة الإعلام أحمد الزاهد، إن الوحدة أنجزت مهامها كافة، حسب الخطة المعتمدة من اللجنة المنظمة للجائزة، وجهزت المطبوعات والأفلام والإعلانات ‏الإذاعية والتلفزيونية والصحافية، وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسقت مع مؤسسة دبي للإعلام، الشريك الإعلامي للجائزة، لنقل فعاليات الحدث القرآني العالمي على قناة «نور دبي» الفضائية، وبث ساعة يومياً على قناة «سما دبي». وتابع أن الوحدة اتفقت مع مؤسسة «اتصالات»، لبث المسابقة على القناة ٢٨ في شبكة «إيلايف»، والاتفاق مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على إطلاق قناة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على الأقمار الاصطناعية (عربسات) و(نايلسات) و(هوت بيرد).

كما نسقت مع القنوات الفضائية الأخرى، المحلية والخارجية المتعاونة مع الجائزة، لبث الإعلانات والفيلم الوثائقي الذي تم إنتاجه بهذه المناسبة.