افتتاح المحطة العائمة الذكية للنقل البحري في دبي فستيفال سيتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المحطة العائمة الذكية للنقل البحري في دبي فستيفال سيتي، التي تعد أول محطة عائمة في الدولة، وهي تتسع لأكثر من 25 راكباً، وتسهم في تعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، بربط خدمة وسائل النقل البحري (خط الجداف ـ دبي فستيفال سيتي) مع خدمة حافلات المواصلات العامة، ومحطة الخور لمترو دبي.

وسيجري تسيير رحلات العبرة كل 10 دقائق بين محطتي دبي فستيفال سيتي والجداف، وتعمل المحطة يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وتبلغ تعرفة الرحلة درهمين.

وتفقد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، مرافق محطة دبي فستيفال سيتي، التي شهدت نمواً كبيراً في عدد مستخدميها، إذ ارتفع من 42 ألفاً و863 راكباً في 2016 إلى 187 ألف راكب في 2017، ثم ارتفع بنسبة 24%، ليصل إلى 245 ألف راكب في 2018.

وتمتاز المحطة بتصميمها المستوحى من الأحياء البحرية، وتوافقها مع معايير الأبنية الخضراء، وارتباطها مع الرصيف البحري، وتوفير مناطق خارجية مظللة، وإمكان توسيع المحطات مستقبلاً، وكذلك قابليتها للنقل لموقع آخر. وروعي في تصميم مبنى المحطة توفير مرافق خاصة بأصحاب الهمم، وأعلى متطلبات الأمن والسلامة، وخدمة بيع التذاكر، وأماكن انتظار ذات إطلالة على خور دبي. كما تتسم المحطة، التي تمتاز بموقعها القريب من محطة الجداف للنقل البحري، ومحطة الخور لمترو دبي ومحطة حافلات المواصلات العامة، في الجانب المقابل من خور دبي، بقدرتها على استيعاب مختلف وسائل النقل البحري التي تشمل الفيري، والباص المائي، والتاكسي المائي، والعبرة التراثية، والعبرة المكيفة.

خدمات السعادة

وتعد المحطة العائمة من المحطات الذكية الأولى من نوعها، إذ توفر الأجهزة التقنية الموجودة في المحطة جميع المعلومات الآنية وجداول تشغيل رحلات النقل البحري وحالة الطقس. ويمكن للمتعامل تخطيط رحلته من خلال الكشك الذكي بشكل متكامل مع بقية وسائل المواصلات الأخرى.

وجرى توفير أجهزة ذكية للمتعاملين لإنجاز المعاملات المختلفة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات أثناء وجودهم في المحطة، إضافة إلى توفير الركن الذكي على متن فيري دبي، الذي يعد أول مركز ذكي عائم في وسائل النقل في المنطقة، ويقدم خدماته بخمس لغات (العربية، الإنجليزية، المليالم، الأوردية، الصينية).

كما جرى تركيب جهاز طلب الاستغاثة (SOS) الأول من نوعه في المحطة بهدف مراقبة سلامة المتعاملين، وتوفير نظام صوتي وكاميرات ذكية للتنبيه وإعطاء إرشادات الأمن والسلامة خصوصاً في حالات الطوارئ، إلى جانب خدمة (واي ـ فاي) المجانية للركاب في المحطة التي تُعد من الخدمات المهمة التي تسهم في إسعاد متعاملي النقل البحري.

نقلة نوعية

وأعرب الطاير عن سروره بافتتاح المحطة العائمة للنقل البحري في دبي فستيفال سيتي، التي تشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي. وقال: يأتي تنفيذ المحطة في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، التي تعد وسيلة نقل حيوية في دبي، يقدر عدد مستخدميها بأكثر من 14 مليون راكب سنوياً.

وأضاف أن «خطة الهيئة تشمل إنشاء سبع محطات جديدة للنقل البحري في الخليج التجاري وقناة دبي المائية والمناطق الساحلية، خلال السنتين المقبلتين، ليرتفع بذلك عدد محطات النقل البحري في الإمارة إلى 55 محطة عام 2020. كما تتضمن الخطة تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وخطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط في قناتي الخليج التجاري ودبي المائية».

وتابع الطاير: «يشهد قطاع النقل البحري نمواً مستمراً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب منذ تدشين قناة دبي المائية التي تربط خور دبي بشواطئ الخليج العربي. وسيتعزز هذا القطاع مع اكتمال تشييد المرافق العمرانية والسياحية على جانبي القناة، وبناء محطات النقل البحري في القناة، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية».

خيارات التنقل

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفطيم، عمر الفطيم، إن المحطة الجديدة ستعزز خيارات التنقل إلى مختلف الوجهات التي تتضمن الحافلات ومركبات الأجرة، الأمر الذي يسهّل وصول السكان والسائحين إلى دبي فستيفال سيتي والتمتع بالمناظر الأخّاذة في طريق الرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة دشنت العام الماضي محطة القرهود لصيانة وسائل النقل البحري (العبرات، والفيري، والتاكسي المائي) التي تعد أول ورشة للهيئة متخصصة بوسائل النقل البحري المصنعة من الفايبر جلاس، وتقع المحطة على مساحة 5000 متر مربع، وتضم رصيفاً بطول 250 متراً، وحوضاً يتسع لقوارب بطول 32 متراً، ورافعة سفن بقدرة رفع تصل إلى 100 طن، إضافة إلى خمس ورش مختلفة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للورشة بــ16 قارباً في الوقت نفسه.