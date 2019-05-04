«طرق دبي» تطلق «باص الخير» بقرية نائية في تايلاند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعدادها بفعاليات مميزة داخل الدولة وخارجها، لاستقبال شهر رمضان المبارك، موضحة أنه في هذا العام سيتم التركيز على طلاب الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار المواطنين، إلى جانب الفئات العمالية.

وأوضحت الهيئة أن فعالية «باص الخير»، في عامها التاسع على التوالي، تتضمن هذه السنة مستويين: الأول خارجي في مملكة تايلاند، حيث ستقوم الهيئة بإهداء حافلتين لنقل طلاب مدرسة دار المعارف الأهلية الإسلامية، ومقرها قرية بان خوانسطا بمديرية خواندون، في ولاية ستول جنوب تايلاند، وذلك بواقع 15 طالباً لكل حافلة، فضلاً عن توزيع المير الرمضاني على 1568 طالباً وطالبة بالمدرسة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للمستوى الثاني وهو المحلي، سيتم تخصيص حافلتين لتوزيع وجبات الإفطار على طلبة المدارس الأهلية الخيرية، والطلبة من ذوي الدخل المحدود في دبي والشارقة وعجمان، وسكن العمال في القوز وسنابور بالمحيصنة، فيما سيتم تحضير وتوزيع 6000 وجبة سحور على فئة العمال، وذلك بالتعاون مع متطوعي الهيئة والجهات المعنية، وأن الهيئة ستشارك مع جمعية الإحسان الخيرية في فعالية «معاً – رمضان بلا حوادث»، لتوزيع وجبات الإفطار قبل أذان المغرب على السائقين في الدوّارات والإشارات الضوئية، لتجنيبهم لحظات الاستعجال التي يمكن أن تسفر عن حوادث، نتيجة زيادة السرعة.