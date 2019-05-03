شرطة أبوظبي توزّع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وزعت شرطة أبوظبي المير الرمضاني على الأسر المحتاجة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مبادرة نفذتها مديرية شرطة المناطق الخارجية، بعنوان «التسامح في العطاء في شهر الخير والعطاء».

وأكد مدير المديرية في قطاع الأمن الجنائي، العميد مسلم محمد العامري، تنفيذ المبادرة ضمن «عام التسامح»، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تؤكد اهتمام المؤسسات الوطنية بمساندة الأسر المحتاجة والوقوف إلى جانبها، بما يضمن حصولها على احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية.

وقال مدير مركز شرطة الرحبة، المقدم محمد عبدالله الحساني، إن المبادرة لاقت استحساناً من المستفيدين، وشارك في تنفيذها عناصر من الشرطة النسائية، ودورية السعادة.