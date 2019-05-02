الإمارات تبدأ منح تأشيرات «روَّاد الأعمال»

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تفعيل قرار مجلس الوزراء، الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدةً دخول قرار منح رواد الأعمال تأشيرات مدتها خمس سنوات حيز التنفيذ الفعلي.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جواره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توقيع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة مع كلٍّ من حاضنة الأعمال HUB71 في أبوظبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المُبدع، كإطار للتعاون بين الجهات الثلاث في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات لمزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال في الدولة.

شهد توقيع الاتفاقيات رئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، علي محمد بن حماد الشامسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات، وسيتم التعاون مع كلٍّ من حاضنة الأعمال HUB71 بإمارة أبوظبي، وحاضنة الأعمال «منطقة 2071» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، لترشيح رواد الأعمال المستفيدين من هذه الخطوة، الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية بفتح المجال بصورة أرحب، لمساعدة أصحاب الأفكار الخلاقة والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء العالم على تحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة، اللواء سعيد راكان الراشدي، أن «الاتفاقيات تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، الهادف استقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة للدولة، وتوفير المقومات المحفزة كافة، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كصاحبة البيئة الأكثر جذباً للأعمال والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على مجمل عمليات التطوير والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، والوصول بالقدرات التنافسية للدولة إلى مستويات أرفع على الساحة العالمية».

بدوره، أكد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور محمد راشد الهاملي، أن «دولة الإمارات تمثل اليوم وجهة للكثيرين من الباحثين عن فرص النجاح والتميز، ونحن ندعم كل ما من شأنه تحقيق أرفع مستويات التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز المجالات التنموية والسياسات الحكومية واقتراح المشروعات التطويرية، من بينها استقطاب رواد الأعمال، وهي الخطوة التي ستنعكس بدورها إيجاباً على المستوى الاقتصادي، وترسخ مكانة الدولة كأحد أهم المراكز الاقتصادية على مستوى العالم».

وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيتم التعاون بين الهيئة وحاضنة الأعمال HUB71، لوضع آليات وخطط لاستقطاب رواد الأعمال في إمارة أبوظبي، وتكثيف التعاون وتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن المؤسسة تسعى، من خلال هذه الاتفاقية، لترجمة توجهات دولة الإمارات كحاضنة للأفكار وللابتكارات، ووجهة للمستثمرين وروّاد الأعمال والمتميزين. وقال: «نسعى لتعزيز شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيد الرؤى لجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للنماذج والأساليب المبتكرة في الأعمال».

وأضاف بلهول: «سيمنح رائد الأعمال وأفراد أسرته، المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء، تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتعتبر التأشيرة شخصية وليست باسم المؤسسات، لضمان حصول رواد الأعمال على الاستقلالية، ودعم بيئة أعمالهم الحرة».

وسيتم تنسيق الجهود بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومؤسسة دبي للمستقبل، لتقديم التوصيات والترشيحات لاستقطاب رواد الأعمال والتعاون في المجال التدريبي، من خلال حاضنة الأعمال «منطقة 2071» التابعة للمؤسسة، إضافة إلى التقييم المستمر لطلبات تصاريح الإقامة داخل الإمارات، والاستفادة من تخصصات رواد الأعمال في دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة.

وكان مجلس الوزراء اعتمد، سابقاً، قرار تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وتضمنت المادة السادسة من القرار ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، بشرط استيفاء مجموعة من المعايير الأساسية، منها: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم، كحدٍّ أدنى، في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة، على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لأفراد أسرته، طوال مدة إقامته في الدولة.

«الاتحادية للهوية والجنسية» توقّع اتفاقيتين للتعاون في التدريب، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال.

الإقامة تشمل رائد الأعمال والزوج أو الزوجة والأبناء، و3 مديرين تنفيذيين تابعين له لـ 5 سنوات.

إذن دخول أوّلي لـ 6 أشهر متعدد مرات الدخول لإتمام الإجراءات وتقديم طلب تأشيرة رواد الأعمال.

القرار يساعد أصحاب الأفكار الخلاقة والأعمال المتميزة على تحقيق طموحاتهم انطلاقاً من الإمارات.

تصاريح الإقامة

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ثلاثة شروط، لمنح تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لثلاثة مديرين تنفيذيين، ممن يعملون لدى رائد الأعمال، هي:

أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة.

أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة، له ولأفراد أسرته، طوال فترة إقامته في الدولة.

موافقة اللجنة المعنية.

ويحق لرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعامل خدمة مساعدة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

كما يمنح رائد الأعمال إذن دخول أولياً للدولة، مدته ستة أشهر، متعدد الدخول، لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة في إصدار أذونات الدخول.

اتفاقات التعاون تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظّم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، الهادفة إلى استقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة إلى الدولة.