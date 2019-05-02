انخفاض أسعار الشعري والصافي في سوق رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شهدت سوق السمك في رأس الخيمة، أمس، إقبالاً ملحوظاً على شراء أسماك الشعري والصافي، بعد شهرين (مارس وأبريل) من حظرهما بقرار من وزارة التغير المناخي والبيئة، وشهدت السوق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار أسماك الشعري والصافي، في أول يوم من تداولهما في السوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام 25 درهماً.

وقال المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إن الهيئة رصدت، بعد مرور ثلاث سنوات، على قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل سنوياً، صفر مخالفات بين الصادين، والتزاماً كاملاً بتطبيق الحظر.

وأوضح أن مراقبي الوزارة لم يضبطوا أي مخالفات لقرار حظر صيد الشعري والصافي، خلال الشهرين الماضيين، في جميع موانئ رأس الخيمة، لافتاً إلى أن معظم الصيادين قاموا بإعادة أسماك الشعري والصافي، التي وجودها داخل قراقيرهم إلى البحر، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية.

من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، حميد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه فور نزول الصيادين إلى سوق السمك تم بيع 20 كيلوغراماً من سمك الصافي بقيمة 600 درهم، صباح أمس، وبعد الظهر انخفض سعر 20 كيلوغراماً إلى 350 درهماً، حيث وصل الكيلوغرام من الصافي والشعري في دكات البيع داخل سوق السمك إلى 25 درهماً، متوقعاً انخفاض أسعار الشعري والصافي يومي الجمعة والسبت المقبلين، مع نزول جميع الصيادين إلى البحر، ورفع قراقيرهم.

وأضاف أن بعض الصيادين امتنعوا عن نزول البحر خلال الأيام الماضية، بسبب ارتفاع الموج، تجنباً لتعرضهم لخسائر مالية حال نزولهم البحر، لافتاً إلى أن بعض الصيادين يفضلون نزول البحر ورفع القراقير يومي الجمعة والسبت، نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأسماك بكميات كبيرة لتخزينها واستهلاكها في شهر رمضان المقبل، لتفادي الحضور إلى السوق خلال فترة الصيام، الأمر الذي يدفع عديداً من الصيادين إلى تأجيل نزول البحر.

وأفاد كبير الدلالين في سوق السمك، سالم الباطني، بأن كمية الأسماك التي تم اصطيادها، أمس، وصلت إلى أربعة أطنان معظمها من أسماك الشعري والصافي، متابعاً أن سعر «المن» من أسماك الصافي في دكات البيع، وصل خلال الفترة المسائية إلى 120 درهماً، وأسماك الشعري إلى 100 درهم.

وتوقع أن تنخفض أسعار أسماك الشعري والصافي خلال فترة الليل مع عودة بعض الصيادين من البحر، لافتاً إلى أن معظم أحجام أسماك الشعري والصافي، التي تم اصطيادها كانت بين المتوسطة والكبيرة الحجم، وأنه من المتوقع أن يتم اصطياد كميات كبيرة خلال اليومين المقبلين، مع نزول جميع الصيادين البحر.