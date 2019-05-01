مواقف الشارقة مجانية خلال فترات الصلاة في رمضان

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال مجموعة من الفعاليات والمبادرات، وكذلك حملات التفتيش المختلفة، من أجل الحفاظ على الإمارة الباسمة بما يتناسب مع روحانية الشهر الفضيل، والقضاء على كل الظواهر السلبية، مشيرة إلى أن المواقف العامة الخاضعة للرسوم ستكون مجانية خلال فترة صلاة التراويح، وتشمل المواقف المحيطة بالمساجد فقط، كما أنها ستكون مجانية في مواقف حرم المساجد خلال الصلوات الخمس لمدة ساعة من رفع الأذان، على أن يقوم مستخدم الموقف بالوقوف بشكل صحيح، وعدم الوقوف بشكل مزدوج أو في أية حالة تخالف القواعد والاشتراطات، في خطوة تهدف من خلالها البلدية إلى التسهيل والتيسير على أفراد المجتمع، والتمكن من أداء الصلوات والعبادات بكل سهولة، والتقرب إلى الله تعالى خلال الشهر الفضيل.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت سالم الطريفي أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة الأسواق ومحال بيع الأغذية والمطابخ الشعبية للتأكد من اشتراطات الصحة والسلامة، وخصوصاً خلال الشهر الفضيل لما تشهده هذه المحال من حركة نشطة وإقبال كبير من السكان، وقامت البلدية ممثّلة بقسم رقابة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية ذات طابع إرشادي توعوي استهدفت 96 منشأة غذائية تنوّعت في أنشطتها بين مطابخ الفنادق وشركات تموين المواد الغذائية ومواقع تجهيز وعرض الحلويات إضافة إلى المطابخ الشعبية ، فالإقبال على هذه المنشآت يزداد خلال الشهر الفضيل، ويقوم مفتشو الأغذية خلال هذه الحملات بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية في تلك المنشآت ليشمل مراحل إعداد وتجهيز المواد الغذائية و حتى عمليات الحفظ والتخزين، كما يتم التركيز على توعية العاملين بالممارسات الصحية الجيدة المطلوبة في تعاملهم مع الأطعمة وأهميتها في الحفاظ على سلامتهم وسلامة المستهلكين، فهذه الحملات مُستمرة في رمضان وفي كل وقت لضمان تقديم غذاء سليم آمن للمستهلكين .

وأشار الطريفي إلى أن البلدية ستقيم خيمتين رمضانيتين بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية لإفطار العمّال الصائمين على مدار شهر رمضان، وذلك بمقر سكن عمال البلدية في المناطق الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار والسحور على السائقين في الشوارع، كما بدأت البلدية بتزيين الشوارع ابتهاجاً بحلول الشهر الكريم، لإضفاء الأجواء الإيمانية الجميلة التي تريح النفس وتدخل عليها السكينة والطمأنينة من خلال الشعور بالأجواء الروحانية، حيث تم تزيّين الشوارع والميادين الرئيسية في الإمارة بأشكال ضوئية هندسية جميلة تأتي إطار حرص البلدية على إدخال السعادة على قلوب القاطنين في الإمارة الباسمة، وتوفير بيئة تتسم بالفرح والبهجة.

كما تكثف البلدية من حملاتها التفتيشية على الخيم الرمضانية التي يقيمها المواطنين أمام منازلهم خلال الشهر الفضيل، وتشدد على أهمية توافر أعلى معايير ومواصفات السلامة والأمان في هذه الخيام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البلدية لعملها، لضمان سلامة الأرواح، حيث تعتبر السلامة من أهم معايير واشتراطات تركيب مثل هذه الخيام، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ويستعد المسلخ المركزي التابع للبلدية للتعامل مع ازدياد الطلب على الذبائح، من خلال طاقم العمل والمشرفين عليه، فضلاً عن توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة، واللباس الخاص بطاقم العمل، ووفقاً لأفضل المعايير في إطار خطة البلدية لاستمتاع الجمهور خلال هذه الأيام المباركة والحصول على كل احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية ستقيم العديد من الفعاليات والمبادرات حيث ستنظم مجموعة من المسابقات داخلية وأخرى على مواقع التواصل للجمهور، يتم خلالها توزيع هدايا قيّمة على الفائزين، وبطولة لكرة القدم لمختلف الإدارات والأقسام لتعزيز أواصر الترابط والتواصل والتفاعل بين الموظفين، وسحور جماعي لجميع موظفي البلدية، ومحاضرات دينية لتعزيز الوازع الديني لديهم بما يعكس حرصها على التفاعل مع الجمهور الداخلي والخارجي، وأشار إلى أن البلدية ستنظم رحلة عمرة لـ 96 شخصاً من الفئات المساندة في البلدية خلال العشر الأوائل من الشهر الكريم بما يعزز أواصر المودة ويدخل الفرحة على قلوبهم بزيارة بيت الله الحرام.