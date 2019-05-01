تعرّف إلى تأثير الصيام على جسم الإنسان .. شائعات وحقائق

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أفاد مستشفى كليفلاند أبوظبي، أن الصيام عن الأكل والشرب من شروق الشمس إلى مغربها خلال شهر رمضان، يدفع الكثيرون إلى التساؤل عما يحدث للجسم خلال الصيام من وجهة نظر صحية، فيما أشارت أخصائية التغذية الطبية في كليفلاند كلينك أبوظبي، فيكتوريا بينا أكونا، إلى وجود بعض الحقائق والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول الصيام، مشيرة إلى أن أبرز المفاهيم الخاطئة.

1- الصيام يجعل الجسم في حالة جوع شديد

مفهوم خاطئ حيث يستخدم الجسم الطاقة بطرق مختلفة خلال الصيام، لكنه لا يصبح في حالة جوع شديد. فجسم الإنسان قادر على تحمل فترات قصيرة من الصيام. بل إن الدراسات أفادت بأن الصيام قد يكون مفيداً للصحة.

2. الصيام يزيد من مستويات التوتر

مفهوم خاطئ. فالصيام لمدة قصيرة لا يؤدي إلى إجهاد الجسم ولا يؤثر على مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون المرتبط بالإجهاد. في الواقع، يمكن أن يساعد الصيام على الحفاظ على مستويات منخفضة من الكورتيزول، الأمر الذي ينظم الجهاز المناعي ويفيد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم وحرق الدهون في الجسم.

3. الصيام يصعّب التركيز

مفهوم خاطئ. لا تدعم البيانات المتاحة الفكرة القائلة بأن للصيام تأثير سلبي على الوظائف المعرفية. تبيّن الدراسات أن الصيام لفترات قصيرة، سواء أكان في شهر رمضان أم لأسباب صحية، قد يحسّن الوظائف المعرفية، ويحفز التعلم بشكل أسرع ويعزز من قوة الذاكرة.

4- الصيام يحسّن قدرة الجسم على تحمل الكربوهيدرات والسكريات

حقيقة. أثناء الصيام، يستخدم الجسم الأنسولين بفعالية أكبر لاستهلاك الجلوكوز من الدم. بشكل عام، يمكن أن يؤدي الصيام إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم.

5- الصيام يحسن صحة الدماغ على المدى الطويل

حقيقة. يزيد الصيام من إنتاج بروتين مهم يسمى عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF). يؤثر هذا البروتين القوي في تعزيز الصحة العصبية، إذ يساعد في حماية خلايا الدماغ من التغيرات العصبية المرتبطة بمرض باركنسون والزهايمر.

6- الصيام يساعد على تنقية البشرة

حقيقة. عند التوقف عن الأكل لفترة ما، يصبح الجسم قادراً على التركيز على أنظمة التجديد الأخرى، مما يسمح له بتنظيف السموم وتنظيم وظائف الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الكلى والكبد، الأمر الذي يساهم بدوره في تنقية البشرة.

7. الصيام يساعد على فقدان الوزن

حقيقة. يشكّل الصيام وسيلة فعّالة لإنقاص الوزن والتخفيف من نسبة الدهون في الجسم إذا ترافق مع أنظمة غذائية صحية. وتختلف نسبة خسارة الوزن بناءً على العمر والنوع الاجتماعي ومجموع السعرات الحرارية المستهلكة. وبذلك يُعد شهر رمضان فرصة جيدة لإنقاص الوزن على أن يترافق ذلك مع اتباع أنظمة الأكل الصحي باستمرار للوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه.

8. الصيام يعزز صحة القلب

حقيقة. أظهرت بعض الدراسات أن أنواعاً مختلفة من الصيام المتقطع قد تفيد في خفض ضغط الدم وتعزيز قدرة الجسم على استهلاك الأنسولين وزيادة قابلية ضربات القلب على التغيّر وخفض مستويات الكولسترول، مما يؤدي إلى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.