منصة رقمية توفر وظائف ومقابلة أصحاب الأعمال عن بعد

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، رحلة «البحث عن وظيفة»، التي تمثل الجيل الجديد من منصات التوظيف الرقمية وإدارة المواهب والخبرات في إمارة أبوظبي، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم».

وتلبي المنصة الرقمية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال إحاطة إعلامية، أمس، احتياجات الباحثين عن عمل، سواء مواطنين أو مقيمين أو خارج الدولة، وتوفر لهم إمكانية الوصول السريع إلى الشواغر الوظيفية المتاحة في قطاعات العمل المختلفة، والتقدم على الوظيفة التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم، وصولاً إلى التعيين.

وتوفر المنصة كل مراحل التوظيف، بدءاً من البحث عن وظيفة وصولاً إلى التعيين، وتوفر إمكانية إجراء المقابلات الوظيفية عن بعد، بين الباحثين عن وظيفة وأصحاب الأعمال عن طريق الفيديو، ما يوفر الوقت والجهد وإنهاء عملية التوظيف بشكل سريع، ومن دون أن يضطر الباحث عن عمل إلى التوجه إلى مراكز أصحاب الأعمال.

وتسهم المنصة في رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات في مختلف المجالات، واستقطاب الكفاءات والخبرات، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني، بهدف دعم وتحسين تنافسية بيئة العمل من خلال تشجيع الشركات الناشئة، واستقطاب المواهب، ودعم مراكز البحث والتطوير، إضافة إلى تدريب وتنمية القدرات والخبرات.

وقالت مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، الدكتورة روضة السعدي، إن رحلة «البحث عن وظيفة» تأتي في إطار ترجمة توجيهات حكومة أبوظبي، الرامية إلى تقديم خدمات حكومية مبتكرة، من خلال منصة رقمية موحدة، انسجاماً مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وأكدت السعدي مواصلة الهيئة توظيف أفضل التقنيات التكنولوجية المبتكرة والمتطورة، لافتة إلى أن إطلاق رحلة «البحث عن وظيفة» تمثل خطوة متقدمة باتجاه دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بهدف تعزيز وزيادة فرص الباحثين عن عمل، ودعم الشركات في تفعيل آليات استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة التي يتم الإعلان عنها عبر «تم».

وأضافت أن «الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص للانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل من خلال التحول الرقمي». وأكدت التزام الهيئة بتسريع عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وتمكينها من إطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفق مفهوم «الرحلات المتكاملة»، وضمن منظومة «تم»، لتحقيق النموذج المستقبلي للخدمات الحكومية في الإمارة، بشكل استباقي ومتخصص وسريع وموائم، والذي يتضمن كل القطاعات الحيوية من سكن وتعليم وصحة وترفيه وأسرة وعمل.

وقال مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة، عامر الحمادي، إن الهيئة تعمل مع شركائها المعنيين للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة عملها، وذلك بالتحول الذكي، والتوجه إلى التكامل والأتمتة مع منظومة «تم»، التي تعد أهم وأكبر منصات الخدمات المتطورة والرائدة لحكومة أبوظبي.

وأوضح أن «هيئة الأنظمة والخدمات الذكية ستتولى الإشراف والتنفيذ والربط والتكامل بين القطاعات والجهات والشركات الحكومية والخدمية من أجل خدمة جميع الباحثين عن فرص وظيفية لدى قطاعات الأعمال المختلفة عبر منظومة واحدة متكاملة».

مميزات فريدة

قالت مدير مشروع رحلة «البحث عن وظيفة»، في هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، كوثر ماضي، إن المنصة الرقمية توفر مميزات فريدة ومتكاملة للباحثين عن عمل، من أبرزها تلبية احتياجات الباحثين عن عمل، والتواصل مع أصحاب الأعمال، وإجراء المقابلات الوظيفية معهم، عبر تقنية الفيديو عن بعد، ما يقلل الوقت والجهد على أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل.

التحول الرقمي

تعد منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، الأولى من نوعها إقليمياً، والموجهة لتحقيق نقلة نوعية في طريقة توفير الخدمات الحكومية في أبوظبي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي، لضمان توفير الخدمات الحكومية بشكل يسبق توقعات المتعاملين، ويخدم مسار التنمية المستدامة، تماشياً مع جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.