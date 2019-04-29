تعرف إلى المدينة ذات أقصر فترة للصيام خلال رمضان

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، ابراهيم الجروان ان مدينة أوشويا (Ushuaia) التي في أقصى جنوب الارجنتين قرب القارة القطبية الجنوبية هي المدينة ذات اقصر فترة صيام اذ يصل طول النهار فيها نهاية رمضان إلى نحو 7 ساعات و نصف الساعة .

ويبلغ طول النهار ( من شروق الشمس الى غروبها ) نهاية يونيو 7 ساعات و 12 دقيقة ، فيما يبلغ طول النهار نهاية ديسمبر 17 ساعة و 20 ساعة.

وتعتبر المدينة جزيرة وعاصمة محافظة أرض النار وأنتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الأطلسي الأرجنتينية. وتقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وتحديدا في الساحل الجنوبي لجزيرة أرض النار وتفصلها عنها قناة بيغل. ويقدر عدد سكانها ب 64000 نسمة ، وتبلغ مساحتها 9,500 كم².

‎يقع في أوشويا ميناء تحيط به مياه عميقة وجبال مونت مارتيال و أوليفيا وروافديهما، وهو الأقرب للقارة القطبية الجنوبية.