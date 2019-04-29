"إقامة دبي" تطلق برنامجها الرمضاني "سباق التحدي"

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الدورة التاسعة من البرنامج الرمضاني " سباق التحدي" لعام 2019 و الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على إذاعة نور دبي يوميا من الساعة الثانية ظهراً، حتى الثالثة بعد الظهر عدا أيام العطل الرسمية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين شركة إماراتك، وتعاونية الاتحاد، وفلاي دبي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الإدارة أمس، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي والارتقاء بالممارسات، والإبداعات، وإثراء التواصل الحضاري بما يخدم قضايا تنمية المجتمع الإماراتي، وتعزيز اللغة العربية وتوعية المجتمع بأهميتها من خلال مسابقات ثقافية يمكن للجمهور كافة الاشتراك فيها والحصول على جوائز مالية وعينية.

ولفت إلى أن الأسئلة هذا العام سترتكز على مفهوم التسامح الذي يواكب توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إعلانه لعام 2019 عاماً للتسامح.

وأكد المري إن البرنامج هذا العام سيركز بشكل أكبر على مفهوم التسامح، حيث سيتم دعم هذا المفهوم من خلال أسئلة البرنامج التي ستتمحور حول أهمية التسامح في حياتنا، وسيسهم في تطوير بناء قدرات التعليم والثقافة وتوطيد التواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع في جو يسوده روح المنافسة.

وأضاف " إن البرنامج يأتي لدعم توجهات الدولة لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 وصولاً إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته. فالهوية تمنحنا القوة على التعاون وتبادل المعلومات والتعلم بطريقة تثري حياة كل فرد منا".

وأشار إلى أن إقامة دبي تلتزم بنهج القيادة العليا وحكومتها الرشيدة في دعمها للمسؤولية المجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية كافة، تبذل إقامة دبي العديد من الجهود لخدمة المجتمع بمختلف فئاته، وإننا نؤكد على أهمية البرامج الثقافية في الحفاظ على اللغة العربية التي تكسبنا تميزاً بين الأمم وتفرداً واضح المعالم في ظل التغيرات المتلاحقة التي نعيشها بفعل فضاءات العولمة المفتوحة والنهوض بمستوى ثقافتنا وهويتنا، وصون هذا الموروث الثقافي الذي يسهم في تعزيز قيم الانتماء في المجتمع وتعميق شعور أبنائه بالفخر بهذا الانتماء."

وذكر المري أن البرنامج حظي في سنواته الماضية بنتائج مشرفة، حيث وصل عدد المشاركات إلى أكثر من 240 ألف مشاركة عبر الرسائل النصية والاتصال الهاتفي وقنوات التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، وتنوعت الجوائز بين السيارات وتذاكر السفر والهدايا النقدية، وقد بلغ عدد الفائزين في البرنامج ألف و 307 فائز خلال الاربع سنوات الماضية مما يعكس نجاح البرنامج وحرصنا على إعادة بثه في شهر رمضان من كل

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع 3 اتفاقيات لرعاية البرنامج، وذلك مع شركة إماراتك وتعاونية الاتحاد، وفلاي دبي.