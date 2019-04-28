بلدية الشارقة تفوز بجائزة السعادة على مستوى الخليج والشرق الأوسط

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة:

حققت بلدية مدينة الشارقة إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازتها خلال العام الحالي وضمن استمرارها في تقديم منظومة عمل متيميزة بحصولها على جائزة السعادة في مكان العمل والتي تنظمها «سستينابل مايندز» المنظمة المعنية بالاستدامة واستراتيجيات المسؤولية المؤسسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها دبي، حيث فازت البلدية في فئة أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين، عن مبادرة فضفض وغيرها من المبادرات النوعية التي تعزز إشراك الموظفين ومشاورتهم بكل شفافية وموضوعية.



وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت سالم الطريفي أن البلدية تعمل على تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببث رسائل السعادة والإيجابية في مكان العمل ما يوفر البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل مجهود في العمل، وقد سارت البلدية على نهج السعادة وترسيخها في كل آليات عملها وجعلها أسلوب حياة بين الموظفين بما يضمن تقديم أرقى المستويات في كما تشكل حافزاً لهم على العطاء والعمل لا سيما أنهم رأس المال الحقيقي والاستثمار الأمثل للبلدية فهم الأساس في مسيرة البناء والعطاء التي ننتهجها كما يعتبرون الوسيلة الأكثر أهمية لتحقيق الريادة وصولاً إلى تحقيق النفع العام.



وأشار الطريفي إلى أن البلدية حققت هذا الإنجاز من خلال مبادرة فضفض التي تعتبر الأولى من نوعها والتي أطلقتها البلدية بهدف الفضفضة في كل ما يخص العمل من خلال استماعه إلى جميع الموظفين دون وجود مدرائهم، وحرصاً من الجميع على تطوير الأداء ومواجهة كل التحديات ومعالجتها وتذليل العقبات إن وجدت، وهو ما يخلق البيئة الايجابية التي تبعث السعادة للموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وتسلم درع التكريم مساعد مدير عام البلدية لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي خلال حفل التكريم الذي أقيم في دبي.