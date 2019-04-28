الإثنين 06 مايو بداية شهر رمضان في غالبية العالم الإسلامي

المصدر: احمد عابد - ابوظبي :

توقع مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة ان يكون يوم الإثنين الموافق 06 مايو هو بداية شهر رمضان في غالبية العالم الإسلامي.

وقال ان شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 07 إبريل 2019، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 05 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي. وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم بمشيئة الله.

وأضاف وبإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 05 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أمريكا. وفيما يلي تفصيل أكثر حول وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد 05 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية. في جاكرتا، يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 13 ساعة و37 دقيقة. في أبو ظبي، يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 16 ساعة و39 دقيقة. في مكة المكرمة، يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و17 دقيقة. في عمّان، يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القدس، يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القاهرة، يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و49 دقيقة. في الرباط، يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و43 دقيقة.

ورؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس و بعده عن الأفق لحظة رصده.

وللتعرف على نتائج رصد هلال رمضان، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: ( http://www.astronomycenter.net/icop/ram40.html ). وأنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليا أكثر من 800 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم. هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت، حيث تنشر تباعا بعد تدقيقها وتمحيصها.

هذا وسيقوم مركز الفلك الدولي بمشيئة الله بتحري هلال رمضان يوم الأحد 05 مايو، وذلك من ساحة فندق ميركيور في جبل حفيت الواقع في مدينة العين في دولة الإمارات ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة، والدعوة عامة وللعائلات.

كما ويمكن متابعة البث الحي والمباشر لتحري الهلال على قناة مركز الفلك الدولي على اليوتيوب، وذلك من خلال الرابط التالي ( http://www.astronomycenter.net/live.html ) وسيبدأ البث المباشر الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات من يوم الأحد 05 مايو. وسيتمكن المتابعون من رؤية الهلال مباشرة من خلال البث في حال ظهور الهلال. هذا وسيبدأ تحري الهلال نهارا بواسطة تقنية التصوير الفلكي، ومن ثم يتابع التحري بعد غروب الشمس بالطرق المعروفة بواسطة العين المجردة والتلسكوب العادي