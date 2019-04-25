«بنك رأس الخيمة»: 100 وظيفة شاغرة للمواطنين العام الجاري

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس قسم التوطين في قسم الموارد البشرية في بنك رأس الخيمة الوطني، سلطان خليفة آل علي، إن البنك لديه 100 وظيفة شاغرة للمواطنين في جميع أفرعه بالدولة، خلال العام الجاري، وإنه فتح أقساماً جديدة، مشيراً الى استحداث وظائف للمواطنين حمَلة الشهادات الثانوية العامة والجامعية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن منصة البنك في معرض رأس الخيمة للتوظيف والتدريب والتعليم استقبلت، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 200 سيرة ذاتية لمواطنين باحثين عن عمل، مضيفاً أن معظم المتقدمين كانوا من المواطنات من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

وتوقّع آل علي أن يتجاوز عدد الباحثين عن عمل في منصة البنك اليوم، مع نهاية فعاليات المعرض، 400 مواطن.

وأوضح أن البنك لديه شواغر في أقسام الائتمان والمالية ومراكز الاتصال والعمليات، وأن المقابلات الشخصية مع الباحثين عن عمل ستجرى خلال الأيام المقبلة في مقر البنك برأس الخيمة.

وأضاف آل علي أن البنك سيُخضع الموظفين الجدد لدورات تدريبية لتأهيلهم للعمل، ورفع مستواهم وظيفياً ومصرفياً.