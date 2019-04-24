1388 فعالية يقدمها «ضيوف رئيس الدولة» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تفاصيل برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال شهر رمضان الكريم، الذي سيحييه 20 عالماً وفقيهاً من 11 دولة، موضحة أنه يشمل 1388 فعالية ضمن 10 محاور، فيما كشفت الهيئة عن اعتزامها إنشاء 264 مسجداً خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، أفاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، بأن برنامج ضيوف رئيس الدولة هذا العام، يشمل دروساً في المساجد يلقيها العلماء، وفي كل أسبوع أمسية رمضانية تحت عناوين متنوعة كغافة التسامح، وزايد ملهم التسامح، و«وسائل التواصل الاجتماعي كيف تجعلها تواصلاً»، أما مجالس الأحياء فسيكون لها خمس ندوات نوعية، منها التسامح هوية وطن، العلاقة الأبوية، والمؤثرات العقلية.

وقال الكعبي، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الهيئة، أمس، لاستعراض برنامج العلماء ضيوف رئيس الدولة، واستعداداتها لشهر رمضان المبارك: «ستكون هناك زيارات ميدانية لكبار المواطنين، ولأصحاب الهمم، والمرضى، ليشعروا بأنهم في قلوب قيادتهم، وأبناء مجتمعهم، لبث مشاعر الإيمان والرضى والسعادة والأمل والتفاؤل، فيما ستقام ثلاث دورات علمية تستهدف الوعاظ والباحثين والمفتين، والمعنيين في وزارة تنمية المجتمع، والتنمية الأسرية».

وأوضح أن إجمالي عدد الفعاليات، التي سيحييها ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الشهر الكريم، يبلغ 1388 فعالية، بينها 700 درس في المساجد، و75 محاضرة في المؤسسات الرسمية والمجتمعية، و52 محاضرة بمجالس التسامح، 200 درس ضمن الكراسي العلمية بالمساجد في التفسير والسيرة النبوية، و150 زيارة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى، و69 حلقة لبرامج إعلامية إذاعية وتلفزيونية، و100 تغريدة للضيوف في وسائل التواصل التابعة للهيئة، و20 مقالاً صحافياً، وست دورات علمية للمتخصصين (المُفتون، الوعاظ، المحفظون).

«أوقاف

أبوظبي» تعتزم

إنشاء 264

مسجداً خلال

العام الجاري.