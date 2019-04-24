مساعدات مالية لـ 2321 طالباً بقيمة 2.1 مليون درهم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، سمية حارب السويدي، إن المؤسسة قدمت مساعدات مالية لـ2321 طالباً من الطلبة المتعسرين مالياً بالمدارس الخاصة في رأس الخيمة، ومدارس مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية، بقيمة مليونين و192 ألف درهم، منذ بداية العام الدراسي الجاري وحتى 15 أبريل الجاري.

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي، أن المؤسسة قامت بدراسة الحالة الاجتماعية والمالية لـ327 حالة من ذوي الدخل المحدود، حيث تحتاج المؤسسة إلى مليونين و654 ألف درهم لمساعدتهم مالية.

وأشارت إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء 15 خيمة رمضانية في مختلف مناطق الدولة لإفطار 2500 صائم، خلال شهر رمضان المقبل، كما تعتزم المؤسسة توزيع المير الرمضانية على 500 أسرة من المحتاجين من طلاب مدارس الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، كما تعتزم افتتاح معرض «صوغة العيد» خلال شهر رمضان لتوزيع الملابس الجديدة والمستعملة على ذوي الدخل المحدود، بمساعدة أهل الخير والمتبرعين للمؤسسة في إمارة رأس الخيمة وخارجها.

- دراسة الحالة الاجتماعية والمالية لـ327 حالة

من ذوي الدخل المحدود.