تحسن الأحوال الجوية يزيد كميات الأسماك في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، حميد الزعابي، إن تحسن الأحوال الجوية أدى إلى زيادة كميات الأسماك المعروضة في دكات البيع بسوق السمك في رأس الخيمة، وهناك إقبال ملحوظ من المستهلكين على شراء أسماك الشخيبي والصدى والقباب، كونها البديل عن أسماك الشعري والصافي المحظور صديهما في شهري مارس وأبريل من كل عام.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن سوق السمك شهد يومي الخميس والجمعة الماضيين إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين على شراء الأسماك، خصوصاً بعد توقف الصيد الأسبوع الماضي، بسبب سوء الحالة الجوية، وتوقف حركة الصيد في رأس الخيمة، إثر عزوف عدد كبير من الصيادين عن نزول البحر، بسبب سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة، وارتفاع الأمواج.

ولفت إلى أن من المتوقع أن ينخفض سعر الأسماك مجدداً بنسبة 30% يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، مع بداية رفع الحظر عن صيد أسماك الشعري والصافي العربي في الدولة، ودخول شهر رمضان الشهر المقبل، حيث يفضّل المستهلكون شراء كميات كبيرة من أسماك الشعري والصافي وتخزينها.

وتطرق الزعابي إلى احتمال تأثر حركة الصيد بشكل بسيط خلال الأيام المقبلة، نتيجة لتأثر البحر وارتفاع الأمواج بالحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، ونتيجة لانتشار كميات متوسطة من قناديل أو ما يسمى باللهجة المحلية بجلي البحر على سواحل رأس الخيمة، ما يدفع الصيادين للعزوف عن الصيد، تجنباً لتعرضهم لخسائر مالية بسبب دخول القناديل في شباك الصيد.