أمطار خفيفة وانخفاض جديد في "الحرارة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز أن الرياح ستتحول إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر مع المساء والليل، إذ تتراوح سرعتها من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي يصبح مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ليلاً، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء سيستمر مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تظل الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 45 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناَ في بحر عمان.

وأشار إلى أن يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق، على أن تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأكد أن سرعة الرياح ستتراوح من 30 كم/س إلى 45 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر، والبحر سيظل مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.