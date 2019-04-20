طقس غائم.. وارتفاع في درجات الحرارة

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/‏‏ ساعة، تصل إلى 35 كم/‏‏ساعة، والخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53، والمد الثاني عند الساعة 04:02، أما الجزر الأول فعند الساعة 19:43، والجزر الثاني عند الساعة 08:23. وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44، والمد الثاني عند الساعة 22:20.

والجزر الأول يحدث عند الساعة 16:31، والثاني عند الساعة 04:51.

 

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