طقس غائم.. وارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/‏‏ ساعة، تصل إلى 35 كم/‏‏ساعة، والخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53، والمد الثاني عند الساعة 04:02، أما الجزر الأول فعند الساعة 19:43، والجزر الثاني عند الساعة 08:23. وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44، والمد الثاني عند الساعة 22:20.

والجزر الأول يحدث عند الساعة 16:31، والثاني عند الساعة 04:51.