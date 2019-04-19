المصدر: إعداد: محمد عبدالعاطي

«أصدر خليفة بن زايد، رئيس الدولة، ووريث حكمة زايد وتسامح زايد، قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، فيه من المواد الرادعة ما يصون المجتمع، ويحفظ إرث زايد لنا وللأجيال المقبلة».

محمد بن راشد آل مكتوم

تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2019 عاماً للتسامح؛ تخصص «الإمارات اليوم» هذه المساحة احتفاءً بهذا العام، وتكريساً لدولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، تظللها مشاعر التسامح والمحبة، فيما تتضافر لتشكل لوحة فسيفسائية نادرة، تتجاور فيها الديانات والأعراق واللغات.

