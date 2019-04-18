أمام منصور بن زايد.. قاضٍ و11 وكيل نيابة يؤدّون اليمين

المصدر: أبوظبي - وام

أدّى قاضٍ و11 وكيل نيابة، بينهم ثلاث نساء اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بمناسبة بدء ممارستهم مهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.

ونقل سموّه خلال لقائه أعضاء السلطة القضائية الجدد على هامش مراسم حلف اليمين، أمس، بمكتب سموّه في قصر الرئاسة، تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لهم بمناسبة بدء ممارستهم مهامهم كأعضاء في السلطة القضائية، وتمنياته لهم بالنجاح في تأدية مهام عملهم تحت مظلة القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً اعتزاز القيادة بهذه الكوكبة من شباب وشابات الوطن، التي ارتضت حمل هذه المسؤولية العظمى بثقة واقتدار.

وأكد سموّه أن المكانة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الدولي والإقليمي كانت نتاجاً لرؤية طموحة وجهود متعاقبة في بناء دولة القانون والمؤسسات على ركيزة من مبادئ سيادة القانون وترسيخ العدالة، فاستطاعت بذلك أن توجد لنفسها مساحة مميّزة على خريطة التنافسية العالمية كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية التي تحظى بثقة أصحاب رؤوس الأموال عالمياً.

ووجّه سموّه القضاة ووكلاء النيابة الجدد بالالتزام بالمعايير والمبادئ التي حددها المشرع للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والفئات في إطار مبادئ التسامح التي تميزت بها الدولة.