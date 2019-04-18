شرطة أبوظبي تسعد الأيتام بـ «تبرعات العطاء»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تنفذ شرطة أبوظبي مبادرة تبرعات العطاء لإسعاد الأيتام، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحت شعار «لا تتردد بالعطاء وساعدهم بدرهم تسعدهم».

وأفاد مدير قسم المشاريع الهندسية وصيانة المباني بمنطقة العين في قطاع المالية والخدمات (الجهة المنفذة)، المقدم حمد العصري الشامسي، بأن المبادرة تأتي في إطار مبادرات عام التسامح 2019، وتجسد اهتمام شرطة أبوظبي بنشر قيم التسامح ومبادئ العطاء لدى المنتسبين.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ المبادرة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتسهم في التعريف بجهود الشرطة في المجالات الإنسانية والمجتمعية، واهتمامها بنشر قيم التسامح بين كل فئات وشرائح المجتمع.

وأثنى على التعاون المشترك مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لافتاً إلى أنه تم توفير حصالة لجمع التبرعات من المنتسبين والراغبين، كما جرى توزيع هدايا عليهم لتحفيزهم على مزيد من الإنتاج والعطاء في العمل.

ونوه مدير فرع «الهلال الأحمر» في العين، سالم الريس العامري، بجهود الشرطة في دعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز مفهوم التسامح والعطاء لدى الموظفين، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الشرطة والهيئة في المبادرات الإنسانية.