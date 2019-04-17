3 ملايين درهم مكافآت للصيادين المواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

وزعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، أمس، ثلاثة ملايين درهم مكافآت على صيادي الأسماك الإماراتيين المرخصين في الإمارة، تقديراً لجهودهم وتعزيزاً لدورهم في تلبية احتياجات المستهلكين في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، وليد الصايغ، إن هذه المكافآت تأتي استكمالاً للنهج الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقديم الدعم لصيادي الأسماك في الإمارة، وتسخير كل الإمكانات للتسهيل عليهم وتيسير أمورهم الحياتية، والمحافظة على مهنة الآباء والأجداد.

وأضاف أن المكافأة تشمل صيادي الإمارة المواطنين المرخصين لمزاولة المهنة، سواءً من أعضاء جمعية الصيادين أو غيرهم من الصيادين في إمارة الشارقة، ممن تنطبق عليهم المعايير، التي وضعتها إدارة سوق الجبيل، حيث تم تحديد قيمة المكافآت حسب مبيعات الأسماك التي يتم شراؤها من قبل إدارة السوق من أصحاب القوارب الصغيرة أو من خلال المزادات التي تقام بالسوق، وعلى الكميات التي يوردها الصيادون ويتم تداولها في مزاد السوق.

وأشار الصايغ إلى أن هذه المكافأة تأتي تأكيداً على إلتزام الشركة بدعم الصيادين المواطنين، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجة أية مشكلات قد تواجههم، ولتحفيزهم على مواصلة العمل في هذا المجال.

يعد دعم الشركة للصيادين المواطنين، تشجيعا لهم على الاستمرار في المهنة، وتحفيز غيرهم من المواطنين الشباب للدخول في هذا المجال، كونها تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة لتعزيز الاستفادة من الثروات السمكية والمحافظة عليها من خلال سواعد أبناء الوطن وتوفير الغذاء البحري في مجال الأمن الغذائي، علاوة على أهميتها التراثية فهي مهنة وأمانة من الأجداد لأبنائهم يسعون لتطويرها لتخدم جميع فئات المجتمع.