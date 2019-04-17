رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزّون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد.. راجياً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير الكويت.