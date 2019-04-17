المصدر: الامارات اليوم

بنك

اشتكت متعاملة مع بنك أبوظبي الأول من عدم الاهتمام بشكواها، وعدم معاودة الاتصال بها كما أخبرها موظفون، بالإضافة إلى تأخر إعادة فتح بطاقتها الائتمانية التي تم إيقافها أثناء فترة انتقالها إلى عمل جديد، رغم تقديمها كل الأوراق المطلوبة.

تقوية

دعا ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي، إلى توفير المدارس مجموعات تقوية برسوم مقبولة، للحد من استغلال معلمي الدروس الخصوصية خصوصاً في وقت الامتحانات، وطالبوا دائرة التعليم والمعرفة بإلزام المدارس بتوفير هذه الخدمة.

قناديل

لاحظ مرتادون لمنطقة شاطئ الزوراء في عجمان وجود أعداد كبيرة من القناديل الميتة على الشاطئ، ما جعلهم يخشون النزول إلى البحر، وطالبوا بوضع شباك لصيد هذه الكائنات ومنعها من الوصول إلى الشاطئ.

طفل

لاحظت قارئة وجود طفل في قسم «النرجيلة» بمقهى معروف في أبوظبي، فأبلغت المدير أن غرامة وجود طفل في مثل هذا المكان تصل إلى 50 ألف درهم، وأكد لها المدير أنه طلب مراراً من الأمهات عدم اصطحاب أطفالهن لكنهن لم يعرنه أي اهتمام.

إلغاء

أثني ذوو طلبة على قرار الإدارة التعليمية في الشارقة إلغاء شرط المقابلة للطلبة والطلبات المتقدمين للالتحاق بصفوف الروضة، مشددين على أن مثل هذه الاختبارات حرمت الكثير من الأطفال الالتحاق بالمدرسة التي يرغب ذووهم في أن يدرسوا فيها، نظراً إلى صعوبة تلك الاختبارات على الأطفال بعمر أربع سنوات.

حُفر

اشتكى سكان بمناطق عدة في الشارقة من انتشار حفر كبيرة في بعض المناطق الترابية، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من السيارات تضرر جراء هذه الحفر.

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