سعود القاسمي يتابع عمليات «إدارة الطوارئ» بعد التقلبات الجوية

المصدر: رأس الخيمة - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، على سير عمل عمليات إدارة الطوارئ والأزمات التابعة لدائرة الخدمات العامة في الإمارة، بعد التقلبات الجوية التي شهدتها الإمارة أمس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أمس بفريق عمل الطوارئ والأزمات برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة.

واطلع سموه بشكل مفصل على نتائج الجولة التفقدية التي قام بها الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، على عدد من المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أول من أمس، وآلية التنسيق المتبعة مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية وفرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة وفرق شرطة أبوظبي ودبي.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود جميع أفراد وفرق العمل، موجهاً بضرورة مواصلة وتيرة الإنجاز المتميزة لحين ضمان سلامة كل المواطنين والمقيمين، وتقديم جميع سبل المساعدة والرعاية اللازمة للمتأثرين.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس الدائرة، أن سلامة المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة على رأس أولويات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مؤكداً أن توجيهات سموه كانت مباشرة وواضحة بضرورة تسخير كل الإمكانات وتقديم كل سبل الدعم للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالتنسيق مع مختلف الجهات في سبيل التخفيف على المواطنين والمقيمين بصورة سريعة ومستعجلة.