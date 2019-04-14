المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مستشفى

اشتكت مراجعات لمستشفى «دانة الإمارات» في أبوظبي عدم انتظام مواعيدهن، خصوصاً لدى قسم النساء والتوليد، حيث يرهقهن طول الانتظار لاسيما أن المشتكيات من الحوامل.

انقطاع

انقطع أمين سر في أحد الاتحادات الفردية عن مباشرة عمله، منذ ما يزيد على شهرين، احتجاجاً على سياسة رئيس الاتحاد وانفراده باتخاذ القرارات من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.

رجال

طالبت مجموعة من القارئات شركات الطيران بإعادة النظر في استخدام جملة «درجة رجال الأعمال»، واستبدالها بـ«درجة الأعمال» فقط، استناداً إلى ترجمتها باللغة الإنجليزية.

ترويج

قال قراء إنهم يتلقون اتصالات من بنوك لا يتعاملون معها وذلك بغرض الترويج للمنتجات، على الرغم من التعميم الصادر عن المصرف المركزي، الذي يمنع الموظفين التسويق والترويج للقروض والمنتجات المصرفية عن طريق الهاتف لغير متعاملي البنك.

بقالات

لاحظ مستهلكون في أبوظبي أن بعض البقالات لا تبدي اهتماماً بالنظافة، ويقوم العاملون بها بإلقاء المخلفات والنفايات الناتجة عن حركة البيع والشراء، بعيداً عن صناديق القمامة المخصصة لها، خصوصا المخلفات الورقية، ما يتسبب في تطايرها وتشويه المنظر العام.

ازدحام

تكررت شكوى سكان في واحة دبي للسيليكون، من الازدحام الصباحي المتواصل في مداخل الواحة ومخارجها الرئيسة، داعين الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة المرورية.

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