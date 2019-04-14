ورشة للتعريف بدليل توظيف وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورشة عمل بعنوان «إعداد الدليل الإرشادي لتوظيف أصحاب الهمم في دوائر حكومة دبي»، شارك في جانب منها مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي.

وتعد هذه الورشة مبادرة رئيسة من الدائرة في إطار مبادرة التوظيف الدامج التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والتي تتضمن رحلة التوظيف ومن ثم الترقيات والحوافز والتطوير، لتمكين أصحاب الهمم من الوصول لقيادات الصفوف الثالث والثاني والأول.

وشارك في الورشة، التي جرت على مدى يومين متتاليين بمركز بناة المدينة في منطقة القوز، نخبة من موظفي الدوائر المحلية والاتحادية وأصحاب الخبرة في المجال نفسه، وأفراد من أصحاب الهمم أنفسهم، إذ تم تنظيم جلسات عصف ذهني للمحاور الرئيسة، والفصول المتعلقة بتوظيف أصحاب الهمم، بهدف الاستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال لوضع دليل إرشادي فعال يخدم الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسهم أصحاب الهمم، كما يهدف هذا الدليل إلى زيادة نسبة التوطين ورفع الكفاءات المهنية لأصحاب الهمم.

وتركز النقاش خلال ورشة العمل حول محاور عدة، منها: محور التأهيل الأكاديمي والمهني، ومحور الاستقطاب، ومحور التعيين، ومحور التقييم، بالإضافة إلى محور التدريب والتطوير، ومحور الترقيات والحوافز، ومحور تهيئة بيئة العمل، وأخيراً محور الاستدامة في الوظيفة، وسيتم إدراجها جميعها ضمن الدليل الإرشادي ليكون مرجعاً أساسياً لجميع الجهات الحكومية بدبي في توظيف أصحاب الهمم.