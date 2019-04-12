«الداخلية» تستقبل دفعة جديدة من مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة مدارس الشرطة «الفوعة»، بقطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية الذين تلقوا تدريبهم الأساسي في القوات المسلحة. كما استقبلت أكاديمية شرطة دبي ومدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة مجندي الخدمة الوطنية (الدفعة الـ11) على مستوى الدولة.

وقال قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة الاتحادية لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الوزارة، اللواء فارس خلف المزروعي، إن اللجنة تحرص على تدريب المجندين وفق منظومة تدريبية متطورة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

وأشار إلى أن الوزارة شكّلت فريق عمل لمتابعة مجندي الدفعة، والإشراف على توزيعهم بمختلف الوحدات الشرطية، وعلى عملية تدريبهم، مؤكداً أهمية الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية، ودورها الرئيس في بناء وترسيخ قيم الولاء والانضباط والالتزام والجدية في نفوس المجندين وتعزيز قدراتهم العسكرية وانتمائهم وولائهم لوطنهم.

وأوضح أن برنامج تدريب الدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية في الوزارة هو برنامج تخصصي، يستمر في مرحلته الأولى لمدة ثلاثة أسابيع، يليه برنامج من الدورات التخصصية لرفع مهاراتهم وكفاءتهم، ثم يتم توزيعهم على الوحدات الشرطية لتنفيذ برنامج التطبيقات العملية.