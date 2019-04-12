«الخارجية» تعلن عن مِنَح دراسية للطلبة المتفوقين

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات الراغبين في الانضمام لبرنامج البعثات الدراسية، الذي يتيح الفرصة لطلبة الثانوية العامة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم إلى إحدى الجامعات العالمية المرموقة.

وذكرت الوزارة أن برنامج البعثات يهدف إلى تأهيل المبتعثين إلى التخصص في المجالات التي تلبي احتياجات الدولة الدبلوماسية، ورفدها بكوادر إماراتية وجيل مؤهل وفق أرقى المستويات العلمية.

وحددت الوزارة 11 شرطاً للتسجيل، هي: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حُسن السيرة والسلوك، عدم تجاوز عمر المبتعث 21 سنة، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 90% أو ما يعادلها، وألا تقل درجة مادة اللغة العربية عن 80% في آخر سنة دراسية أو ما يعادلها (معدل ثلاث سنوات)، وأن يكون حاصلاً على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6academic IELTS) أو ما يعادلها من «التوفل» 70 أو أعلى، وأن يكون حاصلاً على «قبول» للدراسة من الجامعة، والموافقة على دراسة لغة ثالثة، والموافقة على العمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسلك الدبلوماسي لفترة لا تقل عن 15 سنة، والموافقة على دخول أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بعد التخرج، وموافقة ولي الأمر.

وحددت الوزارة قائمة بالتخصصات الدراسية بـ200 جامعة معتمدة لديها في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية عدة، مشيرة إلى أن إجراءات الالتحاق ستتضمن عدداً من الاختبارات والمقابلات والشروط الأخرى.

ويتطلب من الراغبين في التقدم إحضار مستندات صور جواز السفر، وخلاصة القيد، وبطاقة الهوية، وشهادة الميلاد، وصورة شخصية ملونة، وصورة من كشف درجات الصفوف العاشر والـ11 والـ12 (الفصل الأول)، وإحدى شهادات اللغة الإنجليزية حسب الدرجات المذكورة، والقبول الجامعي، وشهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وشهادة حسن سيرة وسلوك.

أحمد عابد - أبوظبي